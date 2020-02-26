عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفه من المشاركة في تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء.

ويصل السيسي خلال دقائق، لحضور الجنازة، بمشاركة عدد كبير من قادة القوات المسلحة، ووفود من عدة دول عربية وأجنبيه.





وبحسب بيان رسمي، تبدأ مراسم الجنازة العسكرية بصلاة الظهر في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثم الدفن في مقابر الأسرة بمصر الجديدة.



