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عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:11 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
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حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفه من المشاركة في تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،  اليوم الأربعاء.
ويصل السيسي خلال دقائق، لحضور الجنازة، بمشاركة عدد كبير من قادة القوات المسلحة، ووفود من عدة دول عربية وأجنبيه. 

وبحسب بيان رسمي، تبدأ مراسم الجنازة العسكرية بصلاة الظهر في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثم الدفن في مقابر الأسرة بمصر الجديدة.

وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.
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جنازه عسكريه جنازة مبارك جثمان مبارك بوابة الفجر الفجر

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