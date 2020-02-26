عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت.. والسبب "كورونا" (صورة)

ظهر الفنان الإيراني عبدالله بوشهري في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الحجر الصحي، وذلك بعد عودته إلى الكويت قادمًا من إيران والتي كان في زيارة لها قبل أيام.





وظهر عبدالله بوشهري في الصورة وهو يرتدي القناع الواقي (كمامة) ويقف في الحجر الصحي استعدادًا لبدء العزل، والذي تصل مدته إلى 14 يومًا، وذلك للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي انتشر بين الإيرانيين في الفترة الأخيرة