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عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت.. والسبب "كورونا" (صورة)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:08 م
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عبدالله بوشهري
عبدالله بوشهري
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ظهر الفنان الإيراني عبدالله بوشهري في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الحجر الصحي، وذلك بعد عودته إلى الكويت قادمًا من إيران والتي كان في زيارة لها قبل أيام.

وظهر عبدالله بوشهري في الصورة وهو يرتدي القناع الواقي (كمامة) ويقف في الحجر الصحي استعدادًا لبدء العزل، والذي تصل مدته إلى 14 يومًا، وذلك للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي انتشر بين الإيرانيين في الفترة الأخيرة

ويذكر أن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 11 حالة، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين، لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الصحة الكويتية أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، في أحد المستشفيات المجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت.. والسبب "كورونا" (صورة)
عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت.. والسبب "كورونا" (صورة)
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عبدالله بوشهري الكويت الحجر الصحي بالكويت

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