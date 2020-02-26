الرئيس الجزائري يزور المملكة اليوم

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، سيقوم اليوم الأربعاء، بزيارة للمملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وجاء في البيان الرئاسي: “يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من الاربعاء 26 فبراير 2020م تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".



وأضاف المصدر انه خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام “يجري قائدا البلدين الشقيقين محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين”.



وتأتي زيارة الرئيس الجزائري إلى السعودية بعد أيام من قيام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة إلى الجزائر.



ويقوم تبون بهذه الزيارة بينما تسعى بلاده لحشد التأييد لعقد قمة تستضيفها حول الأزمة في ليبيا المجاورة. والتقى تبون في العاصمة الجزائرية الثلاثاء مع أمير قطر.



لكن الأزمة في ليبيا والمشكلات الأمنية في مالي المجاورة أيضا جعلت الشؤون الخارجية ضمن أولوياته.



ورغم أن زيارته إلى السعودية ستكون أول زيارة دولة له كرئيس، فقد سافر إلى ألمانيا لحضور اجتماع دولي حول ليبيا وإلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.



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