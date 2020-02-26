"أقباط من أجل الوطن" ينعي مبارك: أحد أهم قادة أكتوبر

نعى كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لاقباط من أجل مصر، الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وقال إن مبارك كان احد اهم قاده نصر حرب السادس من اكتوبر المجيدة.





وأضاف « كمال»، في بيان له، اليوم الاربعاء، أن الاتحاد يثمن دوره الكبير في هذا النصر العظيم كما يثمن دوره في الحفاظ علي استقرار مصر خلال ثلاث عقود كان فيها رئيس لمصر.





وتابع: أن الاتحاد تقدم بخالص العزاء ‘لى عائلته الكريمه والى القوات المسلحة المصريه ولكل شعب مصر وكل محبي الراحل الكريم في الوطن العربي.





ولفت الي أن مبارك قدم الكثير لمصر من خلال دوره في حرب اكتوبر المجيده.



