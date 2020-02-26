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هل يأثم من ترك صلاة الضحى؟.. أمين الفتوى يجيب
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:32 ص
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أجاب الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار مفاداه "هل آثم بعدم صلاتي للضحى؟"، على النحو التالي:
قال عثمان إنه لا إثم عليك لأنها سُنة وليست فرضا، وعلى من فاتته صلاة الفجر لعذر قهري كأن غلبه النوم فعليه أداء ركعيت السنة وركعتي الصبح أيا كان الوقت، إنما على من فاتته صلاة الضحى فلا إثم عليه ولا إعادة.
وأكد أمين الفتوى أن صلاة الضحى أقلها ركعتان، وتاركلها لا إثم عليه بل أنه ترك فضلا وخيرا كبيرا، مستشهدا بحديث عنْ أَبي ذَرٍّ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى".. رواه مسلم
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