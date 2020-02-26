هل يأثم من ترك صلاة الضحى؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار مفاداه "هل آثم بعدم صلاتي للضحى؟"، على النحو التالي:





قال عثمان إنه لا إثم عليك لأنها سُنة وليست فرضا، و على من فاتته صلاة الفجر لعذر قهري كأن غلبه النوم فعليه أداء ركعيت السنة وركعتي الصبح أيا كان الوقت، إنما على من فاتته صلاة الضحى فلا إثم عليه ولا إعادة.



