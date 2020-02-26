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عاجل.. وصول جثمان مبارك لمسجد المشير طنطاوي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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وصل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، داخل طيارة عسكرية، هبطت أمام مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، قبل نقله لمثواه الأخير.

وأكد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، وجود تكثيفات أمنية مشدده، واتخاذ كافه التدابير الأمنية اللأزمة، لمنع تسلل أي عناصر إرهابية وإجرامية لمحيط الجنازة. 

وتوفي مبارك صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عاما، بعد تدهور صحته ومروره بوعكه صحية دخل على آثرها المستشفى، وانتهى به الحال داخل العناية المركزة.
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