للعروس.. نصائح لكي تختارين التاج المناسب يوم الزفاف

التاج يعتبر أجمل الاكسسوارات التي تبحث عنها العروس لتتحلى بها يوم زفافها، على الطرحة لكي تعطي مظهرا جيدا لفستان الزفاف، ولإطلالة فاخرة كالملكات يمكنك معرفة بعض النصائح التي تساعدك في اختيار التاج التي يناسب شكل فستانك.





يجب أن تبلغين مصمم الشعر انك ترغبين في وضع تاجل كي يختار لك التسريحة التي تتماشى معه ومع الفستان





عند اختيار التاج ذو التصميم الهرمي يمكنك اختيار تسريحة الشينيون العالي.

والتاج ذو التصميم البسيط والذي يعتمد كطوق، يمكن أن يكون الشعر منسدلا به مموجات





وصاحبة الوجه الطويل يناسبها تاج بتصميم دائري، أما صاحبة الوجه المستدير، عليها أن تختار تاجا له طرف حاد أو مدبب.





عليك التنبيه على القائم بتثبيت الطرحة بأن يثبتها منفصلة عن التاج لكي تكون ثابته طوال حفل زفافك.





لعرس خلال النهار، اختاري التاج الذي يلتف حول الجبين، مع تسريحة شعر بتموجات ناعمة، فهو تصميم عصري يناسب الاحتفال تحت ضوء الشمس ويمنحكِ إطلالة جذابة، و يمكنك اعتماد تاج الورد فهو مناسب لحفلات الزفاف النهارية.





وعلى صاحبة الوجه الصغير عدم اختيار تاج ضخم، لان وجهها سيبدو أصغر حجماً مما هو عليه، ولصاحبة الوجه الممتلىء بعدم اختيار تاج صغير سيبدو وجهها أكثر امتلاءً.