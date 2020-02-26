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موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم 26/2/2020 في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:28 ص
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ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
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ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا 

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي | يواجه فريق ريال مدريد الإسباني ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2019.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال
ستُقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال
سيتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 1.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال

ومن المتوقع أن يبدأ الريال المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش - فينسيوس جونيور.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - فرناندينهو - إيميرك لابورت - أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جوندوجان - رياض محرز - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو.

وتأهل فريق ريال مدريد كثاني المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، بينما احتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة متفوقًا على أتالانتا صاحب المركز الثاني.

ويسعي ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا أوروبيًا ومحليًا، وحقق الميرنجي 3 انتصارات فقط في آخر 9 مباريات وسط جماهيره وعلى ملعبه، حيث خسر 3 مرات وتعادل مثلهم.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي نجمه إيدين هازارد الذي تعرض لكسر في الكاحل أمام ليفانتي بالمباراة الأخيرة التي خسرها بهدف دون رد، في المقابل يتسلح مانشستر سيتي بعودة نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج الذي كان بعيدًا لفترة بسبب الإصابة.
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