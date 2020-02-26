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رغم الأمطار.. العرض الخاص لـ"بعلم الوصول" كامل العدد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفلت أمس أسرة وصناع فيلم بعلم الوصول بالعرض الخاص للفيلم في التاسعة مساءا بسينما الزمالك بالزمالك العرض الخاص لفيلم بعلم الوصول بحضور جميع صناعه مخرجه هشام صقر وابطاله بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي. 

وشاركهم العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم المخرج الكبير داوود عبد السيد والمخرج احمد عبد الله والنجوم يسرا اللوزي ومحمد فراج وطارق عبد العزيز ومني هلا وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب أحمد العايدي و الإعلاميين راجي عنايت وبثينة مقدمي برنامج القاهرة اليوم والفنان احمد عزت وعدد كبير َمن النجوم والصناع والشخصيات العامة.


الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى. تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

وكان هشام صقر قد طرح الإعلان الرسمي للفيلم عبر الصفحة الرسمية للفيلم في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
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