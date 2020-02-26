استشاري مرور: رفع كفاءة الطرق لمواجهة الأمطار شغل مقاولين

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ واستشاري الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن ما يتم من تنفيذ خطط لرفع كفاءة الطرق الداخلية في المحليات لا يتم الاعتماد فيه على متخصصين من المصممين أو الاستشاريين.

وأضاف مهدي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن التنفيذ يتم عن طريق مقاولين قائلا: "عشان أكون صريح عملية رفع كفاءة الطرق في المحليات لا تتم بوجود استشاريين أو ديزاين، يتم من خلال مقاول، بيبقى مطلوب منه إنه يعمل رفع كفاءة لبعض الشوارع، بيرتبها على حسب فهمه وخبرته".



