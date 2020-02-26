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تكثيف أمني استعدادًا لتشييع جثمان مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
نسمة رمضان
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تشهد منطقة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حاله من الأستنفار الأمني، استعدادًا لوصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

فيما أكد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اتخاذ التدابير الأمنية اللأزمة، لمنع تسلل أي عناصر إرهابية وإجرامية لمحيط الجنازة. 

وتوفي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عاما، بعد تدهور صحته ومروره بوعكه دخل على إثرها المستشفى، وانتهى به الحال داخل العناية المركزة.
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الكلمات المفتاحية

جنازة مبارك جثمان مبارك الفجر

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