تكثيف أمني استعدادًا لتشييع جثمان مبارك

تشهد منطقة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حاله من الأستنفار الأمني، استعدادًا لوصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





فيما أكد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اتخاذ التدابير الأمنية اللأزمة، لمنع تسلل أي عناصر إرهابية وإجرامية لمحيط الجنازة.



