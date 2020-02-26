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برلماني يحذر الحكومة من الإساءة للفن المصري في دراما رمضان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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حذر أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومة من السماح بتداول أى دراما ومسلسلات رمضانية وبرامج المسابقات، وحظر ظهور مطربى المهرجانات خلال شهر رمضان المُعظم، على شاشات جميع القنوات الفضائية التليفزيونية القومية والخاصة، وتحديدًا إذا كان فيها إسفاف وإساءة للفن والقيم والتقاليد المصرية العريقة.

وقال "أباظة" فى بيان اليوم الأربعاء: نريد العودة إلى الفن الراقى والمحترم، الذى يعود بنا إلى القيم والتقاليد المصرية الأصيلة، ويرسخ الانتماء والوطنية، خاصة لدى الأجيال الشابة، ولانريد الفن الذى يحض على الرذيلة والفسق والإجرام.

وطالب بضرورة انتقاء الألفاظ داخل جميع أنواع الدراما المصرية، قائلًا: "خلال السنوات الماضية كنا نشاهد ونسمع ألفاظًا سوقية وهابطة وإيحاءات خارجة عن النص تحُض على الرذيلة والفسوق خلال عدد من المسلسلات التليفزيونية"، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن هذه الأمور، خاصة أن شاشات التليفزيون تدخل جميع البيوت المصرية والعربية.
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مجلس النواب برلماني الفجر

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