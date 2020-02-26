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بسبب كورونا.. مصر للطيران تؤجل استئناف رحلاتها إلى الصين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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قالت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنها سترجئ استئناف رحلاتها إلى ومن الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

كانت شركة الطيران الوطنية المصرية قد علقت، لأول مرة، رحلاتها إلى الصين في 1 فبراير، وقالت إنها ستستأنف خدماتها اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2715 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصًا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال 3 أسابيع والإصابات المؤكدة تتخطى الـ 78 ألفا.
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الكلمات المفتاحية

وباء مصر للطيران فيروس كورونا فيروس الصين

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