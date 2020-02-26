نيللي كريم: مفيش شبه بين "100 وش" و "عصابة حمادة وتوتو"

نفت الفنانة نيللي كريم، وجود تشابه بين أحداث مسلسلها الجديد "100 وش" وفيلم "عصابة حمادة وتوتو" بطولة الفنان عادل إمام والفنانة لبلبة.





وقالت نيللي في تصريحات صحفية لها، أن موضوع مسلسلها مختلف تماماً عن الفيلم، مضيفة أن موضوع النصب يُقدم مراراً وتكراراً في السينما العالمية، وبالتالي لا يمكن حصره علي تجربة سينمائية بعينها.





"100 وش" بطولة آسر ياسين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، علا رشدي وميدو عادل، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.