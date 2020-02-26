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روسيا: تركيا تقوم بمساعدة المقاتلين الأجانب بالانتقال إلى ليبيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:12 ص
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مقاتلون أجانب
مقاتلون أجانب
وكالات
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أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، في خبر عاجل لها، بأن روسيا، اتهمت تركيا بأنها تقوم بمساعدة المقاتلين الأجانب للانتقال إلى ليبيا.

                              

وفي تصريحات مباشرة، أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ، بأنه أرسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

 

وأضاف في تصريحاته: "نحن نقاتل ضد قوات خليفة حفتر، ذهبنا إلى ليبيا بمقاتلين من الجيش الوطني، ومازلنا مستمرين في قتالنا، كما سقط  عدد من القتلى في صفوف الجنود الأتراك، وفي المقابل قتل المئات من مؤيدي حفتر"، على حد تعبيره.

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ليبيا روسيا تركيا المقاتلون الاجانب الانتقال الى ليبيا

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