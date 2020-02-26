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رئيس مصيف بلطيم يوضح سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أرجع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار إلى عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة، وكذلك ارتفاع منسوب المياه الجوفية الأمر الذي أدى إلى تجمع المياه بالمناطق المختلفة والطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف إمام، أنه قد رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبنًا لسقوط أمطار ورفع مياه الأمطار أولا بأول من جميع مناطق المدينة بواسطة السيارات والعاملين والمعدات وماكينات الرفع الموجودة بالمدينة، مشددا على المتابعة الدورية من نوابه لسيارات الكسح ومتابعة العاملين بقسم النظافة والتجميل وذلك لسحب مياه الأمطار المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار اليوم وسرعة الانتهاء من سحب مياة الأمطار أول بأول وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أكد أنه حاليا يتم استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم على مساحة 40 ألف م2، وتضم محطة معالجة و2 محطة رفع واحدة رئيسية والأخرى فرعية، بتكلفة 300 مليون جنيه على مساحة 10 أفدنة بقدرة 22 ألف م3 يوم ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ في مايو 2020م.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي كفر الشيخ.
رئيس مصيف بلطيم يوضح سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار
رئيس مصيف بلطيم يوضح سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار
رئيس مصيف بلطيم يوضح سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار
رئيس مصيف بلطيم يوضح سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار
رئيس مصيف بلطيم يوضح سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار
رئيس مصيف بلطيم يوضح سبب غرق الشوارع بمياه الأمطار
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الكلمات المفتاحية

مصيف بلطيم سحب الأمطار امطار

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