Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشريح جثمان مايكل جاكسون يكشف حقائق جديدة عن وفاته

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفنى
Advertisements

 كشف تقرير لصحيفة The Mirror البريطانية النتائج الأولية لتشريح جثة نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وذكرت أن النتائج أظهرت بعض الحقائق للمرة الأولى ومنها وجود ندوب في أماكن متفرقة من جسمه مع آثار جراح على الذراعين والفخذين والكتفين ناتجة عن تلقيه حقناً مسكنة للألم.

كما كشفت انه خضع للعديد من عمليات التجميل من خلال ندبات ظهرت خلف أذنيه وعلى جانبي أنفه وعند أسفل عنقه كما على ذراعيه ومعصميه .

وتبين أيضاً من خلال التشريح أنه أجرى عملية تلوين لشفتيه باللون الوردي وقام بوشم حاجبيه باللون الأسود. واشار تقرير الصحيفة إلى وجود وشم آخر غريب على فروة رأسه .

وأفاد أيضاً باكتشاف آثار رضوض على ركبتيه مع جراح في ظهره، ما قد يدل على انه تعرض لحادثة سقوط قبل وفاته. وفاجأت النتائج معجبي النجم الراحل بإعلان حدوث تشوه على مساحات من جلده تؤكد إصابته بمرض البهاق .

وأكثر ما لفت الأنظار هو ما عرف عن شعره حيث تبين أنه كان يضع الشعر المستعار بعدما خسره بشكل شبه تام. ويزيد هذا التشريح الغموض المحيط بظروف حياة الفنان ووفاته التي يعرف حتى الآن أنها نتجت عن جرعة زائدة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 13 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:34 ص

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status