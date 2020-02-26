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النائب خالد مشهور: التعصب الأعمى سينتج كوارث في المجتمع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، خطورة التعصب الكروي على المجال الرياضي في مصر، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرًا في مباراة كأس السوبر مرفوض من الجانبين الأهلي وللزملك جملة وتصفيلًا، حيث كانت المباراة خارج حدود البلاد وكان لابد من الظهور أمام العالم العربي والعالم أجمع بأفضل شكل، وتحولت أجواء الملعب من الروح الرياضية التي كانت عليها المباراة في بادئ الأمر إلى شكل من أشكال تعصب الكروي، والذي عكس صورة سلبية عن الجماهير المصرية.

ودعا النائب في بيان، اليوم الأربعاء، المسؤولين في كل الأندية المصرية بتحمل المسؤولية تجاه ما يصدر منهم من تصريحات والتي يجب أن تأتي في إطار الروح الرياضية، وعقد سلسلة من الندوات بشكل دوري لتوعية الجماهير، بضرورة تحمل مسؤوليته الكبيرة وهي تهدئة الأجواء بالتشجيع الراقي.

وأضاف، أن هناك بعض الطرق التي يمكن إتباعها لكي نقلل من هذه الأفعال غير المقبولة، كاستخدام بعض أساليب العقاب للجمهور، وأقرب مثال ما يحدث في كرة اليد حيث الجمهور الذي يتعدى بالسب على لاعب في الفريق المنافس، يقوم الحكم بإخراج لاعب من فريق المتعدي بالألفاظ لردع هذه الظاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعصب الكروي ظاهرة لو استمرت سينتج عنها كوارث في المجتمع، وعلينا مواجهتها بكل قوة من خلال الندوات التثقيفية في مراكز الشباب في المحافظات وفي الأندية ومؤسسات المجتمع المدني، كما يجب أن يتحلى الإعلام بالمسئولية الأخلاقية والإنسانية بعدم شحن الأجواء والجماهير وتجييش العواطف قبل وبعد أي مواجهة رياضية، فكثير من هذا الشحن كلّف ضحايا وإصابات وأضرار جسيمة في مختلف دول العالم من بينها البلاد العربية.
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الكلمات المفتاحية

النائب خالد مشهور التعصب الكروي

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