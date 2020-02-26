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مسيرة لمحبي مبارك في محيط مسجد المشير (فيديو)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:52 ص
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بوابة الفجر
آية حمروشي _ تصوير عبد الحافظ حمدي
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نظم عدد من محبي مبارك، مسيرة لمحيط مسجد المشير طنطاوي، وذلك لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق، حيث حمل بعضهم صورًا له، ومرددين هتافات منها "لا إله الإ الله.. مبارك حبيب الله".

ودعا البعض لجنازة شعبية للرئيس، بحضور المواطنين، وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، التي حضرت لتشييع الجثمان.

ونعت رئاسة الجمهورية في بيان لها الفقيد، قائلة: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

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الكلمات المفتاحية

مسجد المشير مبارك جنازة مبارك

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