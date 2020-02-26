مسيرة لمحبي مبارك في محيط مسجد المشير (فيديو)

نظم عدد من محبي مبارك، مسيرة لمحيط مسجد المشير طنطاوي، وذلك لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق، حيث حمل بعضهم صورًا له، ومرددين هتافات منها "لا إله الإ الله.. مبارك حبيب الله".





ودعا البعض لجنازة شعبية للرئيس، بحضور المواطنين، وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، التي حضرت لتشييع الجثمان.