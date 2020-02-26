سوق دبي المالي يخسر 33.2 نقطة بمستهل جلسة الأربعاء





سوق دبي المالي





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.24% خاسرا 33.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2639.83 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 49.2 مليون سهم محققة ما قيمته 90.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 921 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.56%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.12%، فقطاع التأمين بنسبة 0.46%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي اليوم ، سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 0.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.42%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.6 مليون ورقة بقيمة 42.2 مليون درهم.