حدادًا على وفاة مبارك.. تعديل موعد مهرجان دندرة للموسيقى

قال اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، تنكيس أعلام المؤسسات الحكومية لنصف ارتفاع الصاري، حدادًا على وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى غروب شمس الجمعة المقبلة.



وأعلن في تصريحات صحفية، تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، نظرًا لإعلان وزارة الثقافة وقف جميع أنشطتها خلال الثلاثة أيام المقبلة، حدادًا على رحيل الرئيس الأسبق.



وأوضح أنه تقرر تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقي والغناء الذي سيقام علي ارض المحافظة لتصبح كالاتي:



- اليوم الأول: سيقام بمعبد دندرة يوم الجمعة الموافق 28 فبراير (فريق بلاك تيما – الفنان مدحت صالح وفرقته).

- اليوم الثاني: سيقام بمعبد دندرة يوم السبت الموافق 29 فبراير(فريق وسط البلد – الفنان علي الحجار وفرقته).

- اليوم الثالث: سيقام الحفل بقصر ثقافة قنا يوم الأحد 1 مارس (الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها – الفنانة دينا الوديدي وفرقتها).

- اليوم الرابع: سيقام الحفل بجامعة جنوب الوادي يوم الاثنين الموافق 2 مارس (الفنان هشام عباس وفرقته).

- اليوم الخامس: سيقام الحفل بجامعة جنوب الوادي يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس (فريق مسار إجباري).

- اليوم السادس: سيقام الحفل بقصر ثقافة قنا يوم الاربعاء الموافق 4 مارس (فرقة الاقصر للفنون الشعبية – كلثوميات الفنانة مي فاروق).

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تنكيس أعلام المؤسسات الحكومية لنصف ارتفاع الصاري، حدادًا على وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى غروب شمس الجمعة المقبل.



وأعلن المحافظ، في تصريحات صحفية، عن تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، نظرًا لإعلان وزارة الثقافة وقف جميع أنشطتها خلال الثلاثة أيام المقبلة، حدادًا على رحيل الرئيس الأسبق.



وأوضح، أنه تقرر تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقي والغناء الذي سيقام على أرض المحافظة لتصبح كالآتي:



- اليوم الأول: سيقام بمعبد دندرة يوم الجمعة الموافق 28 فبراير (فريق بلاك تيما – الفنان مدحت صالح وفرقته).

- اليوم الثاني: سيقام بمعبد دندرة يوم السبت الموافق 29 فبراير(فريق وسط البلد – الفنان علي الحجار وفرقته).

- اليوم الثالث: سيقام الحفل بقصر ثقافة قنا يوم الاحد 1 مارس (الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها – الفنانة دينا الوديدي وفرقتها).

- اليوم الرابع: سيقام الحفل بجامعة جنوب الوادي يوم الاثنين الموافق 2 مارس (الفنان هشام عباس وفرقته).

- اليوم الخامس: سيقام الحفل بجامعة جنوب الوادي يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس (فريق مسار إجباري).

- اليوم السادس: سيقام الحفل بقصر ثقافة قنا يوم الاربعاء الموافق 4 مارس (فرقة الاقصر للفنون الشعبية – كلثوميات الفنانة مي فاروق).