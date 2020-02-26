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مراسل التلفزيون المصري: فتح مقبرة مبارك استعدادًا لدفنه
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:50 ص
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رقية جمال
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كشف رامي محمد، مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولي"، اليوم الأربعاء، استعدادات استقبال جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 91 عامًا.
وقال محمد: "إننا متواجدين أمام مقابر عائلة مبارك، وتجرى الآن استعدادات استقبال جثمان الرئيس الراحل بعد تشييعه من مسجد المشير، وهناك استعدادات تتم بالقرب من هذا الموقع بتجهيز مهبط للطائرات، ومن الممكن أن ينقل الجثمان من المسجد للمقابر على متن طائرة، ثم تتم مراسم الدفن داخل المقبرة".
وتابع: "أنه يتم حاليًا تجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار وتلقي التعازي من قبل الزوار والمعزين، وتم فتح المقبرة ويجرى الآن استعدادها، وهناك حالة استنفار أمني بمحيط مقابر عائلة مبارك، وتم غلق بعض الطرق القريبة منها".
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