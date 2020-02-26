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برلماني: مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا غير وجه الحياة لدى الأسر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:49 ص
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النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
دينا إبراهيم
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أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بما تشهده المحافظات من عمل على قدم وساق لاستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حتى يتم إنجاز الأعمال المقررة من إعادة إعمار المنازل وتطوير الشوارع في أسرع وقت.

وأكد بركات في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أهمية المشروع القومي لتنمية القرى بإجمالي 130 قرية، وبتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير القرى والإسراع بالنهوض بها وتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية في إطار مبادرة «حياة كريمة» والتي تمثل استراتيجية للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا، وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأشار النائب، إلى أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات لتوفير السكن المناسب لأبناء القرى والمحافظات الأكثر فقرا ولأطفالهم، من خلال تحويل منازلهم التى كانت أشبه بالمقابر إلى منازل عصرية تحوي كل مقومات الحياة والآدمية، شملت أعمال التطوير تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، بالإضافة إلى دعم عيني ودعم نقدي وعمليات جراحية وفحوصات وتجهيز عرائس وتوصيل مياه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على مدار العام المالي الماضي 2018/2019، نجحت الدولة في إنهاء المرحلة الأولى من برنامج «سد الفجوات التنموية بقرى المحافظات الأكثر فقرا»، والتي نفذت الدولة خلالها العديد من المشروعات المتنوعة، سواء في مجال الخدمات التعليمية، أو الصحية، أو الكهرباء، وكذلك الطرق، والخدمات البيئية والدفاع المدني، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري.
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الكلمات المفتاحية

تنمية القرى الأكثر احتياجا النائب فايز بركات

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