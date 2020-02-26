فريق بايرن ميونخ يحتفل بفوزه على أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني

احتفل فريق بايرن ميونخ بفوزه على فريق تشلسي الإنكليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أنغام أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ صورة من أرض الملعب بعد انتهاء المباراة وفوز الفريق وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "حلو المكان وجينا الليلة نسهر فيه ونغني كمان!".

أغنية "حلو المكان"هي الأغنية الرسمية لفيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساج عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس.