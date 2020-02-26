مانشستر يونايتد يراقب لاعب ريال مدريد

يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضعية النجم النرويجي مارتن أوديجارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والمعار لصفوف ريال سوسيداد.





ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن تقارير إسبانية، أن إدارة مانشستر يونايتد قامت بإيفاد بعض كشافيها لإسبانيا لمراقبة اللاعب، الذي ظهر بشكل لافت هذا الموسم.





ويمتلك ريال مدريد خيار تمديد إعارة اللاعب لريال سوسيداد أو العودة مرة أخرى لريال مدريد، إلا أن خيار البيع لمانشستر يونايتد يبدو في الصورة.





ووفقاً لصحيفة "دياريو فاسكو" الإسبانية، فإن كشافي اليونايتد راقبوا أوديجارد في لقاء فريقه الأخير ضد فالنسيا، والذي فاز به النادي الباسكي بثلاثية دون رد.





وظهر صاحب الـ21 عاماً في 25 مناسبة هذا الموسم بقميص سوسيداد، سجل 7 أهداف ومرر 6 تمريرات حاسمة.



