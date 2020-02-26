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عاجل.. هتافات المواطنين بمحيط مسجد المشير: "لا إله الإ الله.. مبارك حبيب الله"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
آية حمروشي _ تصوير عبد الحافظ حمدي
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تجمع عشرات المواطنين في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، استعدادًا لوصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مُرددين هتافات منها: "لا إله الإ الله.. مبارك حبيب الله".

فيما كثف قوات الأمن من تواجدها في محيط المسجد، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع الجثمان.

ويشيع الجثمان اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، في حضور رسمى رفيع المستوى للدولة المصرية.
ونعت رئاسة الجمهورية، الفقيد أمس، في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".
وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

كما تم إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.
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