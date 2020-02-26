Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. التعليم تعلن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه سيتم اليوم الأربعاء، نشر الجدول المقترح لامتحانات الثانوية للعام الدراسي 2019 / 2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال حجازي، في تصريحات له:  أنه سيتم عرض الجدول المقترح للحوار المجتمعي؛ بهدف الوصول إلى الجدول النهائي؛ بعد التعديلات التي قد يقترحها أولياء الأمور.

وقال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، إن الوزارة حددت موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي فى أخر شهر مارس المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اوزير التعليم الفجر الثانوية التعليم

أخبار تهمك

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم

منذ 36 دقيقة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 13 ساعة

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة

منذ أقل من ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر أرقام الجلوس وجدول الامتحانات لطلاب "أبناؤنا في الخارج"

"التعليم": وضعنا مقترحات طلاب الثانوية العامة في الاعتبار عند وضع جدول الامتحانات

غرفة عمليات بـ"التعليم" لمتابعة امتحانات أولى وثانية ثانوي

فرحة طالبات الصف الأول الثانوي بالمرج بعد استلامهم التابلت (صور)

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

نصائح عاجلة من التعليم إلى طلاب الثانوية قبل امتحانات الغد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

09:34 ص

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status