خدمة المواطنين بمكتب شيخ الأزهر تفحص 10654 شكوى خلال عام 2019

تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، من بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة، ومجلس النواب، وكآفة القطاعات والإدارات الفرعية بالمناطق الأزهرية خلال عام 2019 عدد (10654) شكوى.





وأنجزت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، عدد (10591) شكوى بنسبة (99%) من تلك الشكاوي، ساهم في سرعة الإنجاز والرد على تلك الشكاوي في أقصر وقت ممكن، الربط الإلكتروني بالأزهر الشريف.





يأتي هذا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذي نص في مادته الأولى على إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيا.