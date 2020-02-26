Advertisements
Advertisements
Advertisements

لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية في سوهاج

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:42 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، في إتمام الصلح بين عائلات الخطاطبة والعتامنة والعمارنة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

كانت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، قد تابعت جميع خطوات المصالحة بين العائلات، بحضور أعضائها، وبمتابعة شخصية من فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن نجحت في وضع الشروط والضوابط لإتمام الصلح وإنهاء الخصومات الثأرية بينهم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بمركز جرجا والمحافظة والعمد والمشايخ وكبار العائلات في المدينة.

وشهد مراسم المصالحة، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، ووفدا من لجنة المصالحات بالأزهر، ضم كلا من: الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ محمد ذكى بداري، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال مراسم الصلح، نقل الدكتور عباس شومان للمتصالحين تهنئة الإمام الأكبر لهم على إنهاء خصومتهم، وطالب بتسريع الخطى لإنهاء باقي الخصومات بالمحافظة لتكون أول محافظة خالية من الخصومات الثأرية، مطالبًا الأهالي بالتخلي عن الأسلحة غير المرخصة والتي لا تجلب إلا الشر لحامليها قبل خصومهم، حتى تكون محافظة سوهاج عونًا للأمن وجهوده لا عبئًا ثقيلًا عليه، ولتكن مصر بمحافظاتها كافة صفًا واحدًا خلف الجيش والشرطة للتصدي لمن أراد السوء لمصر وأهلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوهاج خصومة ثأرية الفجر الأزهر الشريف

أخبار تهمك

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 13 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم

منذ 33 دقيقة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة

منذ أقل من ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إنهاء خصومة ثارية بسوهاج بحضور الدكتور عباش شومان "صور"

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بحضور مدير أمن سوهاج وعباس شومان (فيديو وصور)

محافظ سوهاج ينيب السكرتير العام لحضور مراسم الصلح بين أبناء "العطاطرية" بالمزالوة

بحضور الدكتور عباس شومان.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

بعد مقتل 17 شخصا.. أمين كبار العلماء ينهي خصومة ثأرية في قنا

اليوم.. "مصالحات الأزهر" تنهي خصومة بين عائلتين في قنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

09:34 ص

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status