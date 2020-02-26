مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم مانشستر سيتي في إطار مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.









ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-





حراسة المرمى : كورتوا





خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي





خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو





خط الهجوم : كريم بنزيمة.









كما استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به المباراة والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-





حراسة المرمى : أيدرسون





خط الدفاع : والكر - لابورت - أوتاميندي - ميندي





خط الوسط : رودي - جوندوجان - كيفين دي بروين





خط الهجوم : بيرنادرو سيلفا - سيرجيو أجويرو - رياض محرز.



