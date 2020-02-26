زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إندونيسيا

وحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر من كارثة تسونامي من الزلزال الذي وقع على عمق 49 كم، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر من كارثة تسونامي من الزلزال الذي وقع على عمق 49 كم، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وكما ورد، لا توجد تقارير فورية حول الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الزلزال ولم يتم الإبلاغ عن أي تحذير من حدوث تسونامي.

وكما ورد، لا توجد تقارير فورية حول الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الزلزال ولم يتم الإبلاغ عن أي تحذير من حدوث تسونامي.