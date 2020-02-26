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البحرين تسجل 3 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:40 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت البحرين، صباح اليوم الأربعاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد إلى 26 إصابة، وفقًا لقناة العربية.

                                

وتواصل وزارة الصحة البحرينية، كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

 

وكانت السلطات البحرينية، قد نوهت بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

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فيروس كورونا حالات اصابة جديدة الصين البحرين

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