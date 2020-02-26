تشيلسي يسعى للتخلص من كيبا .. ويحدد بديله









أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قرر التخلص من حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاجا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لما ورد عن برنامج "ألشرينتيجو" الإسباني، فإن إدارة البلوز تضع نصب أعينها نجم فريق أتليتيكو مدريد يان أوبلاك، لخلافة كيبا في ملعب ستامفورد بريدج.





وأضاف البرنامج الشهير، أن تشيلسي يرصد مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة لكيبا، من أجل التعاقد مع أوبلاك.





ويعد أوبلاك أحد أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي، حيث يحتل فريق أتليتيكو مدريد بفضله، ثاني أقوى خطوط الدفاع في الليجا.





وحافظ أوبلاك على نظافة شباكه في 11 مناسبة في الدوري الإسباني، و 16 مرة في جميع البطولات.





وعلى النقيض، يعيش كيبا أياماً صعبة مع المدرب فرانك لامبارد، حيث أصبح إحتياطياً للحارس المخضرم ويلي كاباييرو، وذلك نظراً لسوء آدائه في كثير من المباريات.





وتقدر بطاقة أوبلاك بمبلغ 100 مليون يورو، لذلك من المتوقع ألا يلاقي هذا العرض قبولاً من إدارة الروخي بلانكوس، للتخلي عن الدولي السلوفيني صاحب الـ27 عاماً.



