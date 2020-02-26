حقيقة غلق الطرق المؤدية للقاهرة الجديدة بسبب جنازة مبارك





وأكد أن هناك سيولة مرورية تامة من مدينة نصر وحتى كلية البنات، وما أشيع عن غلق الطرق بأكملها غير حقيق، نافيًا أي صعوبة في الوصول من مدينة نصر لكلية البنات.



وتابع: هناك بعض الشوارع الفرعية القريبة جدًا من المقابر والملاصقة لها مغلقة بشكل كامل، ولا يسمح فيها بالمرور، مع انتشار كثيف لقوات التأمين من رجال الشرطة والقوات المسلحة استخدامًا لاستقبال جثمان الرئيس الراحل والمشيعين عقب صلاة الظهر.



كشف تقرير أعدته قناة مصر الأولى، حقيقة غلق الطرق المؤدية للقاهرة الجديدة، بسبب جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس عن عمر يناهز 91 عامًا.وأوضح مراسل القناة من شارع كلية البنات، الذي تتواجد به المقابر الخاصة بـ"مبارك"، أن هناك سيولة مرورية ملحوظة، ولا يوجد أي كثافات أو توقف، رغم قربه جدًا من المقابر.