Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل لجنة تراخيص المنشآت السياحية.. تعرف على مهامها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جاء ذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.

وتختص اللجنة ببحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، وإتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقًا للضوابط المقررة قانونا.

كما تختص اللجنة إلى متابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة وتقديم تقرير شهري للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بالمعوقات والمشكلات التي تواجه عملها، والطلبات التي لم يُبت فيها وأسباب ذلك.

كما ستقوم اللجنة أيضا بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية والجهات المعنية التي لها اشتراطات ومعايير خاصة بالمنشآت والفنادق السياحية وذلك من خلال قيام كل جهة بإعداد أدلة استرشاديه للمعايير والإشتراطات المطلوب توافرها عند الترخيص للمنشآت والفنادق السياحية، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بشأن التأكد من مطابقة جميع المنشآت والفنادق السياحية والبنية التحتية داخل مصر للمواصفات العالمية.

كما ستقوم اللجنة بالتنسيق مع المستثمرين السياحيين وشركات السياحة والطيران بشأن وجود حزمة متكاملة للرحلات السياحية القادمة إلى مصر تتضمن السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية في نفس الرحلة.

كما نص القرار على أن تلتزم الجهات المعنية والمتمثلة في اللجنة بعدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية متعلقة بالنشاط الفندقي والسياحي إلا بعد العرض على اللجنة، إلى جانب أن تلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المعروضة عليها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ عرض الطلبات عليها، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار بوابة الفجر الفجر الأثار

أخبار تهمك

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 15 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم

منذ نصف ساعة

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة

منذ أقل من ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"السياحة": توقيع بروتوكول مع المالية لتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية (صور)

الهيئة العامة السياحية والتراث الوطني تمول 33 مشروعاٌ

إصدار 501 رخصة استثمارية سياحية خلال الربع الأول

الهيئة السياحية:501 رخصة استثمارية سياحية خلال الربع الأول من العام الجارى

رانيا المشاط تلتقي مسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية

عاجل.. قرار مهم لرئيس الوزراء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

09:34 ص

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status