تشكيل لجنة تراخيص المنشآت السياحية.. تعرف على مهامها

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جاء ذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.





وتختص اللجنة ببحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، وإتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقًا للضوابط المقررة قانونا.