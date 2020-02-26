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إعدام 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:34 ص
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بوابة الفجر
سمر السيد
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شنت مديرية التموين برئاسة فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع إدارة التموين العاشر من رمضان، حملات التموينية الموسعة، للتأكد من سلامة ومصدر وصلاحية ما يطرح بالأسواق ولمكافحة كل صور الغش التجاري والسلع المغشوشة.

أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام، 2 طن من اللحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، بأحد مصانع اللحوم الشهيرة بكمية مقدارها ٤٥٠ كليو مفروم لحم مخصص لإنتاج منتجات اللحوم المصنعة،٣٥٠ كيلو دهن خام غير صالحه للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع اللحوم بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وتحرر المحضر رقم ١٥٧ ا د ط، قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بناء على تقرير إدارة الطب البيطري بالعاشر.

وأخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

لحوم فاسدة الفجر العاشر من رمضان

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