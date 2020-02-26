حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب، وتعيق هذه الظاهرة في الصباح الباكر السائقين عند القيادة على الطرق السريعة، ناصحة بتوخي الحذر واتباع التعاليم، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

حالة الطقس اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، حتي شمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ودافيء على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وجنوب الصعيد والغردقة وحلايب وشلاتين نهارًا، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.





وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم مستقرة، وترتفع الحرارة لتصل العظمى في القاهرة لـ21 درجة أعلى من معدلها الطبيعي بدرجتين.