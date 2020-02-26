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بالفيديو.. اهداف مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي 0/3 في دوري ابطال اوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:01 ص
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بايرن ميونخ ضد تشيلسي
بايرن ميونخ ضد تشيلسي
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بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري ابطال اوروبا

بايرن ميونخ ضد تشيلسي | تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني من تحقيق فوزًا كبيرًا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، عل ملعب "سامفورد بريدج" معقل البلوز، في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2019.

اهداف مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري الابطال
افتتح بارين ميونخ التسجيل في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني عن طريق الدولي الألماني الشاب سيرجي جنابري، بعد تمريرة رائعة من البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ليسددها جنابري بقوة في المرمى، وأضاف جنابري أيضًا الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين من تسجيل الهدف الأول بتمريرة أيضًا من ليفاندوفيسكي ليسددها زاحفة أرضية في المرمى، واختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بثالث الأهداف في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من ألفونسو ديفيز، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/3 للفريق البافاري.

وشهد اللقاء طرد ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي بعدما تعمد ضرب المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بدون كرة.

وتمكن بايرن ميونخ من تحقيق الفوز في 6 مباريات ليحصد 18 نقطة، وهو الإنجاز الذى لم يحققه أى نادٍ آخر فى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر الفريق قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 24 هدفًا.

ويذكر أن الفريقين سيلتقيا في مباراة العودة على ملعب "إليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، يوم 18 مارس المقبل، ويخشى البايرن من ريمونتادا تشيلسي.

تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري الابطال

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا- أندرياس كريستينسين- أنطونيو روديجير.

خط الوسط: رييس جيمس- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: ويليان- أوليفييه جيرو- ماسون ماونت.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز - ديفيد ألابا.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميتش - توماس مولر.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري الابطال:-

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