جريزمان يتوعد نابولي في الكامب نو

قال مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، عقب تعادل فريقه أمام نابولي الإيطالي 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إن من ضمن مهامه على أرض الملعب هو منح فريقه العمق المطلوب في دفاع المنافسين، ولكن الكرات لا تصله في بعض الأحيان.









وأوضح غريزمان في تصريحات بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو: "كنا نريد الفوز ولكن هذا لم يحدث، وجدنا صعوبات كبيرة في إيجاد المساحات، ولم نسدد على مرمى نابولي في الشوط الأول، مع نهاية المباراة، دخلنا في أجواء المباراة مع شعور لاعبي المنافس بالتعب".









ويؤمن صاحب هدف تعادل فريقه في اللقاء بأن فريقه يمتلك حظوظاً كبيرة في مباراة الإياب على ملعب كامب نو في 18 مارس (آذار) المقبل: "مباراة الإياب ستكون مختلفة تماماً، وستكون هناك مساحات، كما أننا سنلعب أمام جماهيرنا".









وأقر المهاجم الفرنسي بأن فريقه لم يستفد من الفترات الكبيرة التي استحوذ فيها على الكرة، مؤكداً أنه يجب عليهم العمل على تطوير هذا الجانب: "يجب العمل أكثر لتطوير هذا الجانب، إحدى مهامي منح العمق للفريق، ولكن الكرة لا تصل إلي في بعض الأحيان".



