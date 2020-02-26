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ضبط 4 أطنان مخللات فاسدة بالعاشر من رمضان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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شنت مديرية التموين، برئاسة فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملات التموينية الموسعة، للتأكد من سلامة ومصدر وصلاحية ما يطرح بالأسواق ولمكافحة كل صور الغش التجاري والسلع المغشوشة في العاشر من رمضان.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع وبداخلة 4 أطنان "مخللات" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كميه مقدارها ٣٠ برميل مخلل بأحد مصانع المخلل الشهيرة زنه الواحد ١٢٠ كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مخللات فاسدة بوابة الفجر الفجر العاشر من رمضان التموين

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