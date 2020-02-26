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اليوم.. انطلاق الحوار السياسي بشأن الأزمة الليبية في جنيف

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:47 ص
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ليبيا
ليبيا
وكالات
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أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ اليوم الأربعاء، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.

                                                  

وفي تصريحات صحفية، لوكالة فرانس برس، قال جان العلم المتحدث باسم البعثة، إن "الحوار السياسي الليبي سيبدأ كما هو مقرر".

 

وبحسب قناة العربية، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الليبي، انسحاب كل الوفود التي تمثل البرلمان من تلكالمباحثات، وعدم مشاركتها فيها.

 

ويذكر أن الحوار يضم 13 ممثلاً عن البرلمان الليبي و13 ممثلاً عن مجلس الدولة، بالإضافة لشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا طرفي النزاع جنيف الازمة الليبية

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