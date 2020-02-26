تكدسات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت المحاور والطرق بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، تكدسات مرورية مع تزامن وقت توجه الموظفين لأعمالهم، ودخول طلاب المدارس، تباطؤ حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس للبساتين وزهراء المعادي، وكثافات مرورية للقادم من أعلى المرج الجديدة، والقادم من البحر الأعظم متجه للجلاء.





كما شهد أعلى كوبري 15 مايو تكدسا مروريا، للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس، وأيضا كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر وعكسه وسط البلد.