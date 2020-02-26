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تكدسات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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شهدت المحاور والطرق بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، تكدسات مرورية مع تزامن وقت توجه الموظفين لأعمالهم، ودخول طلاب المدارس، تباطؤ حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس للبساتين وزهراء المعادي، وكثافات مرورية للقادم من أعلى المرج الجديدة، والقادم من البحر الأعظم متجه للجلاء.

كما شهد أعلى كوبري 15 مايو تكدسا مروريا، للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس، وأيضا كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر وعكسه وسط البلد.

وكثافات مرورية متحركة من صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى كوبري الأزهر بمناطق وسط البلد، وشهد طريق المحور كثافات مرورية للقادم من أكتوبر والشيخ زايد.
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الكلمات المفتاحية

تكدسات مرورية بوابة الفجر المرور القاهرة الفجر الجيزة

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