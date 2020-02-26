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الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
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وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام بنادي الزمالك رسالة نارية للأهلي خلال تعليقه على واقعة غياب الفريق عن حضور لقاء القمة يوم الاثنين الماضي.


وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: لا نعلم سر إصرار اتحاد الكرة على عدم تأجيل المباراة بالرغم من إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس


واضاف: الأهلي وجد معاناة في الوصول للملعب أيضاً وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق


وواصل: متعجب من مقولة هروب الزمالك من مواجهة الأهلي، هذا غير منطقي الزمالك حقق بطولتين في 6 أيام من بينهم بطولة على حساب الأهلي، نحن لا نخشي أحد ولا نخاف من مواجهة أحد.


وواصل: لدينا طموحات كبيرة في مواجهة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا نسعى لتحقيق نتيجة جيدة ذهابا في القاهرة، لتسهيل مهمتنا في الإياب بملعب رادس.
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