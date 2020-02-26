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الصين تطلب تطهير الأوراق النقدية لاحتواء فيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:37 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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طلبت الصين من المقرضين تطهير وتخزين الأوراق النقدية في منطقة جافة لمدة 7 أيام، كجزء من معركة احتواء فيروس كورونا المعدي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال أن المبادئ التوجيهية لكيفية مساعدة البنوك في الحد من انتقال الفيروس تم تعميمها من قبل فرع بكين لهيئة التنظيم المصرفي والتأمين في الصين (CBIRC). ولم تقل الصحيفة كيف سيتم تنظيف الاوراق.

وقالت الصحيفة، إن البنوك يجب أن تزيد أيضا من وتيرة تطهير الأماكن العامة، مثل العدادات والأجهزة العامة كأجهزة إدخال كلمة المرور.

وأضاف المنظم أنه يجب توفير لوازم التطهير في العدادات وغيرها من الأماكن التي يتعامل العملاء فيها بالنقود.
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لاحتواء فيروس كورونا فيروس كورونا الصين تطلب تطهير الأوراق النقدية

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