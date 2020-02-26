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حقيقة اعتداء مجهولين على امام عاشور لاعب الزمالك في منزله
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:17 ص
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أكد الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك أخبار متداولة تفيد باعتداء بعض المشجعين على امام عاشور لاعب نادي الزمالك، وذلك بسبب أحداث السوبر.
وأوضح حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، المُذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية: "أحد المقربين من اللاعب أخبرني، إن امام عاشور تفاجأ بإفساد إطارات سيارته الأربعة، ولم يتم تحطيمها أو الاعتداء عليه فى منزله كما يتردد".
وأشار حتحوت، أن امام عاشور قام بتحرير محضر بقسم الشرطة، لتسجيل الواقعة، مؤكدًا أن القصة شابها التهويل من بعض المواقع والصفحات الجماهيرية.
جدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف امام عاشور حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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