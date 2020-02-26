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الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. وسبب التقلبات الجوية العنيفة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب عدم استقرار الأحوال الجوية هذه الفترة، مشيرة إلى أن التقلبات التي تشهدها البلاد نتيجة منخفض جوي متعمق للغاية في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو متر من سطح الأرض، مما أثر على البلاد من الشمال للجنوب.

ووفقا لـ"اكسترا نيوز"، أكدت شاكر أن هذا المنخفض الجوي صاحبه انخفاض في درجات الحرارة لتسجل 15 درجة مئوية على القاهرة، في حين سجلت في طبقات الجو العليا سالب 27 درجة، والفارق في درجات الحرارة أحدث نوعا من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأردفت أن كمية الهواء التي تمر على البحر المتوسط مشبعة برطوبة عالية جدا من البحر المتوسط وتصعد ليتكون السحب وتسقط معه الأمطار الغزيرة والرعدية.

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء أوضحت أن الأحوال الجوية تكون مستقرة وتشهد البلاد هدوء في حركة الرياح مع انعدام فرص الأمطار وعودة الحررة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام لتسجل القاهرة 21 درجة، ليسود البلاد طقسا دافئا أثناء النهار، محذرة من الشبورة المائية وخصوصا على الطرق الزراعية.

وتوقعت أن تشهد البلاد منخفض جوي آخر، خلال الفترة المقبلة، حيث ما زلنا في فصل الشتاء حتى 20 مارس المقبل ومن الوارد أن تشهد البلاد انخفاضا مرة أخرى في درجات الحرارة.

ونصحت شاكر المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، ومتابعة النشر ات الجوية بصفة مستمرة لمعرفة درجة الحرارة وأماكن سقوط الأمطار والشبورة المائية.
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