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محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادًا على رحيل مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة القاهرة، حالة الحداد بتنكيس الأعلام في ديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام، بداية من اليوم الأربعاء 26 فبراير وحتى الجمعة القادمة 28 فبراير.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية، وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس.
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محافظة القاهرة رحيل مبارك بوابة الفجر الفجر إعلان الحداد

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