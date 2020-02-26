محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادًا على رحيل مبارك

أعلنت محافظة القاهرة، حالة الحداد بتنكيس الأعلام في ديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام، بداية من اليوم الأربعاء 26 فبراير وحتى الجمعة القادمة 28 فبراير.



