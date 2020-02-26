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القادة العرب يقدمون تعازيهم في وفاة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:06 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نشرث صحيفة "الشرق الاوسط" مقالا أوردت فيه أنه قدم كلا من الإمارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين تعازيهم لمصر بعد وفاة الرئيس السابق حسني مبارك.

وبعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تعازيه القلبية لوفاة مبارك.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس المصري.

وافاد بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة تنقله وكالة الأنباء الإماراتية (وام) "اليوم، فقد العالم العربي زعيمًا بارزًا كرس حياته لخدمة بلاده والعالم العربي. كان لحسني مبارك علاقة خاصة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وروابط قوية مع الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث عملا معًا على تعزيز العلاقات بين البلدين "

وأمر الشيخ خليفة بتنكيس علم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهيئات الحكومية والبعثات الدبلوماسية في الخارج لمدة يوم واحد.

وعلي صعيد اخر، عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "حزنه العميق" لوفاة مبارك، مشيدا بمواقفه في دعم القضية الفلسطينية والناس للحصول على حقوقهم المشروعة. كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى السيسي.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري تعازيه للقيادة المصرية، قائلًا إن وفاة مبارك تغلق فصلًا حافلًا بالإنجازات في مصر وتاريخ الأمة العربية.

اثناء وجوده في السلطة، عزز مبارك السلام في الشرق الأوسط، ومنذ عام 2004، دعم تدابير التحرير الاقتصادي التي حققت نموًا قويًا. وكان قد حكم مصر لمدة 30 عامًا حتى استقال من منصبه في أعقاب احتجاجات جماعية ضد حكمه في عام 2011.و توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما بعد خضوعه لعملية جراحية.
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