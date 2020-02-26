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مدرب برشلونة يتحسر على غياب فيدال وبوسكيتس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
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أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني كيكي سيتين، أن التعادل 1-1 كان نتيجة "جيدة" لفريقه أمام مضيفه نابولي الإيطالي أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي في ظل ما شهدته المباراة التي "افتقد فيها الفريق للنجاح لكنه تحلى بالصبر".


وأشار سيتين إلى أن هذا التعادل يمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب على ملعبه بعد ثلاثة أسابيع.


وأوضح: "الشوط الثاني كان مختلفاً حيث كانت هناك مساحات أكبر، ونتيجة لهذا، سجلنا هدف التعادل، ضغط علينا نابولي بشكل أكبر، قدم نابولي مباراة عظيمة، أعتقد أنها نتيجة جيدة أن نحقق التعادل هنا في نابولي ونسجل هدفاً في شباك المنافس على ملعبه قبل مباراة الإياب على ملعبنا".


وأضاف: "أعتقد أنها نتيجة جيدة، سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الأول ولكن نابولي دافع بشكل جيد واستغل الفرصة الوحيدة التي سنحت له وسجل منها هدف التقدم، افتقدنا للحدة المطلوبة في مواجهة هذا الدفاع المنظم من قبل نابولي والذي لم يكن من السهل اختراقه".


وأعرب سيتين عن اعتقاده أن التعادل كان نتيجة عادلة في هذه المباراة، وقال: "يجب تقدير العمل الدفاعي لنابولي والضغط الكبير، برشلونة قدم أداء جيداً وسيطر على مجريات اللعب، وصلنا لمرمى نابولي بأداء رائع، وفي بعض الحالات، كان يجب أن نقدم أداء أفضل".


واعترف سيتين بأن فريقه سيفتقد لاعبين مهمين في مباراة الإياب للإيقاف وهما سيرجيو بوسكيتس بسبب الإنذارات وأرتورو فيدال بسبب الطرد في مباراة الذهاب.


وأشار: "لكننا سنستعيد لاعبين مهمين أيضاً خلال مباراة الإياب هما جوردي ألبا وسيرجي روبرتو".


وأوضح سيتين أنه يتحلى بالثقة دائماً ويسعى للنظر دائماً للأمور بتفاؤل.

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