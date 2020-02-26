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الزمالك ضد الترجي.. هل يتأثر الأبيض في اللقاء بالانسحاب أمام الأهلي؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:03 ص
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الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي
أمل الحلفاوي
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يلاقي الزمالك نظيره الترجي، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

الزمالك في آخر لقاء له قرر الانسحاب وعدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

 

بهذا فسوف يلعب الزمالك أمام الترجي، بعد أن قد أخذ قسط من الراحة كبير لمدة 7 أيام، من آخر لقاء لعبه عندما واجه الأهلي يوم 20 من شهر فبراير الجاري، في لقاء السوبر المصري الذي حصده بركلات الترجيح.

 

الفريق الأبيض سوف يستغل الروح المعنوية العالية بعد آخر تتويجين بالسوبر المحلي والإفريقي، الذي حصدهم في ما يقرب من أسبوع.

 

علاوة على كعب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك العالي أمام  الترجي خاصة في آخر لقائين، إذ حصد لقبي السوبر الإفريقي مع الأبيض والرجاء على حساب الترجي التونسي.

 

ولكن الزمالك بصدد تلقي عقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بعد الانسحاب من مباراة القمة، باعتماد فوز الأهلي باللقاء وبالتالي خسارة 3 نقاط، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط أخرى من رصيده، وسوف يهبط إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري.

 

هذه العقوبات ربما تصدر خلال ساعات قبل مواجهة الزمالك والترجي، والتي من الممكن أن تؤثر معنويًا على الفريق، خاصة بعد أحداث السوبر أيضًا والعقوبات التي تم توقيعها على لاعبي الزمالك.

 

فهل سوف يؤثر الزمالك انسحاب من القمة على لقائه أمام الترجي؟

 

 

 

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